Cinayet olayıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı Erzincan'da kayıp olarak aranan ve 12 gün sonra cesedi bulunan Adnan Turan'ın (68) öldürülmesi olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzincan'da kayıp olarak aranan ve 12 gün sonra cesedi bulunan Adnan Turan'ın (68) öldürülmesi olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos'tan bu tarafa kendisinden haber alınamayan ve dün cesedi Kelkit ilçesi Sadak Barajı civarında bulunan Adnan Turan'ın öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alınan 2'i Trabzon'da 1'i Ankara'da yakalanan E.K, V.A. ve M.S.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan cinayete kurban giden Turan'ın cesedindeki yanığın güneş yanığı olduğu kaydedildi. - ERZİNCAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Adnan Turan Erzincan Trabzon 3. Sayfa Haberler

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