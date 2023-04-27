Cinayet gibi kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu Zonguldak'ta sabah saatlerinde Tofaş marka otomobilin karıştığı kazada ölen 3 gencin isimleri belli oldu.

Cinayet gibi kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde Tofaş marka otomobilin karıştığı kazada ölen 3 gencin isimleri belli oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burcu Ç.'nin de tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunda Şafak Durmuşidaresindeki 67 ACL 548 plakalı araç kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki kanala düşen otomobil çarpmanın etkisiyle tekrar yola fırladı. Kazada ölen 3 kişinin de isimleri belli oldu. Sürücü Şafak Durmuş, yolcular Duygu Karataşile Buket Kocamanolay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer yolcu Buket K. iseolay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hastanedeki tedavisi sürüyor.

Görgü tanıklarının iddiasına göre aracın kazadan önce aşırı hızlı seyrettiği ve emniyet kemerinin takılı olmadığı sebebiyle yolcuların araçtan fırladığı öne sürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.