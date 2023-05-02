Cinayet davasında 3 sanığa müebbet hapis cezası

Eskişehir'de Melih Kestel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 4 sanığın 3'ü hakkında müebbet hapis cezası verilirken, 1 sanık cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya, maktul Melih Kestel'in yakınları, tutuklu sanıklar Hacı Mustafa B., Mert G., Emre D. ve Gül Hanım T. katıldı. Mahkeme heyeti tarafından karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, üstlerin atılı suçlamaları reddederken, beraat ve tahliyelerini talep etti.

Sanıklardan 3'üne müebbet hapis cezası

Sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hacı Mustafa B.'ye 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan Emre D. ile Gül Hanım T. ise mahkeme heyeti tarafından cinayete iştirak ettikleri gerekçesi ile müebbet hapisle cezalandırıldı. Diğer tutuklu sanık Mert G. hakkında ise cinayete yardım ettiği gerekçesi ile 13 yıl hapis cezasına karar verildi.

Olay

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde çıkan kavgada, 31 yaşındaki Melih Kestel bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma neticesinde Hacı Mustafa B., Mert G., Emre D. ve Gül Hanım T. saklandıkları evde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR