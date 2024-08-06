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Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı

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Samsun'da eşinin kardeşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadının öldürülme anının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Olayın detayları ve olay yerinde yaşananlar korkunç bir şekilde gözler önüne serildi.

Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı

Öldürülen kadının kızının feryatları yürekleri dağladı

SAMSUN - Samsun'da eşinin kardeşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadının öldürülme anının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin kırsal mahallesi olan İlimdağ'da 1 Ağustos'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demir (40), arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşinin eşi 3 çocuk annesi Fatma Demir'i 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında Fatma Demir'i Mustafa Demir'in annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D.'nin tutup, Mustafa Demir'in bıçakladığı ileri sürüldü. Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan Mustafa Demir, annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde ölen kadının kızının feryatları yürekleri dağlarken, Fatma Demir'in yerde can çekişmesi ve katil ile annesinin olay yerinden tarım aracı patpat geri geri kaçmaları olayın dehşetini gözler önüne serdi. Olaydan sonra otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilen Fatma Demir'in 24 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Samsun Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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