Çin, Sudan'dan bin 171 kişiyi tahliye etti

Çin, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 940'ı Çin vatandaşı olmak üzere toplam bin 141 kişiyi tahliye etti.

Çin, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 940'ı Çin vatandaşı olmak üzere toplam bin 141 kişiyi tahliye etti.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ederken, ülkedeki tahliyeler de hız kesmeden devam ediyor. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Tan Kefei, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait 2 gemi ile 26-29 Nisan tarihleri arasında 940'ı Çin vatandaşı olmak üzere toplam bin 141 kişinin Sudan'dan tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Kefei, "Çin ordusu her daim halkının koruyucusu ve ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını savunmak için sadık bir güç olmuştur" ifadelerini kullandı.

Askeri yönetim RSF'nin orduya katılmasını istiyor

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. - HARTUM