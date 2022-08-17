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Çin, Rusya'ya asker gönderecek

Çin, Rusya'ya asker gönderecek

3. Sayfa Haberleri

Çin Savunma Bakanlığı, Hindistan, Belarus ve Tacikistan'ın da katılacağı ortak tatbikat için Rusya'ya asker göndereceklerini duyurdu.

Çin Savunma Bakanlığı, Hindistan, Belarus ve Tacikistan'ın da katılacağı ortak tatbikat için Rusya'ya asker göndereceklerini duyurdu.

Çin, ortak tatbikat gerekçesiyle Rusya'ya asker gönderecek. Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatlara katılımın güncel bölgesel ve uluslararası durum ile bağlantılı olmadığı belirtildi. Hindistan, Belarus ve Tacikistan'ın da katılacağı ortak tatbikatın devam eden iş birliği anlaşmasının bir parçası olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Amaç, katılımcı ülkelerin orduları ile pratik ve dostane işbirliğini derinleştirmek, katılan taraflar arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmek ve çeşitli güvenlik tehditlerine yanıt verme yeteneğini güçlendirmektir" denildi.

Çin ve Rusya'nın katıldığı ortak tatbikatlar geçtiğimiz yıllarda da yapılmıştı. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti Rusya 3. Sayfa Haberler

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