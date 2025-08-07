Çin'in Sincan Bölgesinde Asma Köprü Faciası: 5 Ölü, 24 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatının kopması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Olay sonrası bölge geçici olarak kapatıldı.

Çin'in Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatının kopması sonucu aşağı düşen 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatı koptu. Köprüdeki 29 kişi aşağı düşerken, 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halat koptuktan sonra köprünün bir tarafa doğru eğildiği, bazı turistlerin köprünün asılı tarafına tutunarak güvenli bir şekilde kıyıya geçmeye çalıştıkları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, turistik bölge geçici olarak kapatıldı. - SİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.