Çin'in Siçuan eyaletinde maden ocağı çöktü: 5 ölü 3. Sayfa Haberleri Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde maden ocağının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde maden ocağının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde maden ocağı çöktü. 25 kişinin mahsur kaldığı çöken madende 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Acil Durum Yönetimi, 3 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını, diğerlerinin ise madenden sağ olarak çıkarılıdğını söyledi. İç Moğolistan'ın Özerk Bölgesi'nde de 22 Şubat'ta maden çökmesi yaşanmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti. 47 madencinin kayıp olduğu madende kurtarma çalışmaları devam ediyor. - SİCHUAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çin Halk Cumhuriyeti 3. Sayfa Haberler

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