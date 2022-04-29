Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü - Haberler

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Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü

Çin'in Hunan eyaletinde bir binanın çökmesinin ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Çin'in Hunan eyaletinde bir binanın çökmesinin ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Çin'in Hunan eyaletindeki Changsha kentinin Wangchen bölgesinde bulunan bir apartman bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer çöken binada can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti, Changsha, Hunan, 3. Sayfa, Haberler

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