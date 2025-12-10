4 Çin sahil güvenlik gemisi Japonya karasularına girdi

Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisinin, Japonya'nın güneyindeki Senkaku adaları açıklarında Japonya karasularını ihlal ettiği bildirildi.

Çin savaş uçaklarının Japonya yakınlarında gerçekleştirdiği uçuşlar nedeniyle artan Pekin ve Tokyo arasındaki askeri gerginlik bu kez denizlere taşındı. Japonya Sahil Kuvvetleri Naha 11. Bölge Karargahı'ndan yapılan açıklamada, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisinin yerel saat ile 16.00 ile 16.15 arasında Uotsuri adası yakınlarında Japonya karasularına girdiği bildirildi. Son gelişmeyle birlikte Çin gemileri 2 Aralık'tan bu yana ilk kez Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku adaları yakınlarında Japonya karasularını ihlal etmiş oldu.

Çin'in hak iddiaları egemenlik tartışmalarına neden oluyor

Doğu Çin Denizi'nde bulunan ve Japonya'nın Okinawa eyaletine bağlı olan Senkaku adaları, uzun süredir Çin ve Japonya arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Çin, söz konusu takımadaları "Diaoyu" olarak adlandırarak üzerinde hak iddia ediyor. - TOKYO