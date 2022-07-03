Son dakika haber! Çin'e bilgi sızdırdığı için gözaltına alınan Rus bilim adamı öldü - Haberler

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Son dakika haber! Çin'e bilgi sızdırdığı için gözaltına alınan Rus bilim adamı öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Çin'e bilgi sızdırdığı için gözaltına alınan Rus bilim adamı öldü

Son dakika haber... Çin'e devlet sırlarını içeren verileri sağladığı gerekçesiyle kanser tedavisi gördüğü hastanede gözaltına alınan Rus bilim adamı Dmitry Kolker hayatını kaybetti.

Çin'e devlet sırlarını içeren verileri sağladığı gerekçesiyle kanser tedavisi gördüğü hastanede gözaltına alınan Rus bilim adamı Dmitry Kolker hayatını kaybetti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından, Novosibirsk Devlet Üniversitesi Kuantum Optik Teknolojileri Laboratuvarı Başkanı Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru Dmitry Kolker, 4'üncü evre kanser tedavisi gördüğü Novosibirsk'teki hastanede gözaltına alınmıştı. 54 yaşındaki fizikçi Dmitry Kolker'in avukatı Alexander Fedulov bugün yetkililerle iletişime geçmeye çalıştığını ancak geri çevrildiğini söyleyerek, Kolker'in hayatını kaybettiğini söyledi. Fedulov, Pazartesi günü Kolker'in gözaltı koşulları hakkında yasal şikayette bulunacağını da söyledi.

(İHA)

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