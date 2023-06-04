Çin'deki toprak kaymasında can kaybı 19'a yükseldi

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında can kaybı 19'a yükseldi.

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletine bağlı Leshan şehrinde aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında can kaybı arttı. Şehrin yakınlarında dağlık bir bölgedeki madende yerel saatle 06.00 sularında meydana gelen toprak kaymasında can kaybı 19'a yükseldi.

Sichuan eyaletinde 2017 yılında meydana gelen toprak kayması sonucu 140'tan fazla kişi toprak altında kalmıştı. - PEKİN