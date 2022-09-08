Çin'deki depremde can kaybı 82'ye yükseldi 3. Sayfa Haberleri Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 82'ye yükseldi. Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 82'ye yükseldi. Çin'in Sichuan eyaletinde geçtiğimiz pazartesi günü yerel saatle 12.52'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, depremde can kaybı sayısının 82'ye yükseldiği, 270'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği, kayıp 35 kişiye ise henüz ulaşılamadığı ifade edildi. Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini bildirirken, Sichuan eyaletinin Luding bölgesinde yaşanabilecek deprem riski için turuncu uyarı yayınlandığını duyurdu. Çin'in Sichuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4 kişi, 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti. - SİCHUAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çin Halk Cumhuriyeti 3. Sayfa Haberler

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