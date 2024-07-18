Üye Girişi
Haberler

Çin'deki alışveriş merkezi yangınında ölü sayısı 16'ya yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Sichuan eyaletindeki Zigong kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Yangının inşaat çalışmalarından kaynaklandığı belirlendi.

Çin'in Sichuan eyaletinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Çin'de Sichuan eyaletindeki Zigong kentinde 14 katlı alışveriş merkezinde dün yerel saatle 18.00 sıralarında çıkan yangının ardından arama çalışmaları tamamlandı. Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 03.00'da sona eren kurtarma operasyonu kapsamında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 16'ya yükseldi. Binadan 75 kişi kurtarılırken, içeride mahsur kalan herkesin çıkarıldığı ifade edildi.

İlk incelemelere göre yangının inşaat çalışmalarından kaynaklandığı belirlendi.

AVM'de dün çıkan yangında gökyüzü siyah bulutla kaplanmış, 300 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın 20.20 sıralarında kontrol altına alınmıştı. - SİCHUAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çin 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

 Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

 Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

 Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title