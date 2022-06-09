Çin'de şiddetli yağış: 10 ölü, 3 kayıp - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de şiddetli yağış: 10 ölü, 3 kayıp

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çin'de şiddetli yağış: 10 ölü, 3 kayıp

Çin'in Hunan eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin kayıp durumda olduğu açıklandı.

Çin'in Hunan eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin kayıp durumda olduğu açıklandı.

Çin'in merkezindeki Hunan eyaletinde şiddetli yağışlar, 1 Haziran'dan bu yana etkisini sürdürüyor. Yerel makamlardan yapılan açıklamalara göre aşırı yağışlardan şu ana kadar 1.8 milyon kişi olumsuz etkilendi. Hunan sel ve yardım merkezinden Li Dajian, şiddetli yağışlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin de kayıp durumda olduğunu duyurdu. Li, eyalette 2 bin 700'den fazla evin ciddi şekilde hasar gördüğünü, yaklaşık 286 bin kişinin de tahliye edildiğini söyledi. Olumsuz hava şartlarından etkilenen bölgeler için acil müdahale programı başlatılırken, sel mağdurlarına çadır, katlanabilir yatak ve diğer malzemeler tedarik edildi. Ayrıca geçici yardım fonu kuruldu. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti Hunan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title