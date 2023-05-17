Çin'de orduyla dalga geçen komedi topluluğuna 2,1 milyon dolar para cezası

Çin'de ordu ile dalga geçen komedyenin bağlı olduğu komedi topluluğu Shanghai Xiaoguo Culture Media Co.'ya 2,1 milyon dolar para cezası verildi.

Çin'de ordu ile dalga geçen komedyenin bağlı olduğu komedi topluluğu Shanghai Xiaoguo Culture Media Co.'ya 2,1 milyon dolar para cezası verildi.

Çin'de Devlet Başkanı Xi Jinping'in sloganına atıfta bulunarak orduyla dalga geçen komedyenin bağlı olduğu komedi topluluğu Shanghai Xiaoguo Culture Media Co., 2,1 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Şirkete bağlı komedyen Li Haoshi, geçtiğimiz cumartesi günü başkent Pekin'de bir stand-up gösterisi sırasında köpeklerinin davranışlarını askerlerin davranışına benzetmiş, Devlet Başkanı Xi, 2013'te Çin ordusu için söylediği "Kazanmak için savaşın, örnek davranış sergileyin" sözünü yaptığı şakada kullanmıştı. Li gösteri sırasında, "Gördüğünüz diğer köpekler sevimli olduklarını düşünmenize neden olur. Bu iki köpek bana sadece 'Kazanmak için savaşın, örnek davranış sergileyin'i hatırlattı" demişti.

Faaliyetleri süresiz olarak askıya alınan şirket verilen para cezasını kabul ederek, Li'nin sözleşmesini feshetti.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hiçbir şirket veya bireyin Çin'in başkentini Halk Kurtuluş Ordusu'nun şanlı imajına karalamak için bir sahne olarak kullanmasına asla izin vermeyeceğiz" denildi.

Li ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, takipçilerinden özür dileyerek, "Çok utandım ve pişmanım. Sorumluluk alacağım, tüm faaliyetleri durduracağım, derinlemesine düşüneceğim, yeniden öğreneceğim" ifadelerini kullandı. - PEKİN