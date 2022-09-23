Çin'de kadınlara saldıran şahıs 24 yıl hapis cezası aldı

Çin'in Hebei eyaletinde bulunan bir restoranda yemek yiyen 4 kadını acımasızca darp eden saldırganlardan biri 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in Hebei eyaletinde bulunan bir restoranda yemek yiyen 4 kadını acımasızca darp eden saldırganlardan biri 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in Hebei eyaletindeki Tangshan kentinde 10 Haziran'da restoranda yemek yiyen 4 kadına vahşice saldıran şahısların cezası belli oldu. Kadınları darp eden ve olayı başlatan Chen Jizhi mahkeme tarafından 24 yıl hapse mahkum edilerek, 320 bin yuan (yaklaşık 45 bin dolar) para cezasına çarptırıldı. Diğer saldırganlar ise 6 ay ile 11 yıl arasında hapis cezası aldı. Mahkeme, ayrıca Chen ve 5 saldırganın kadınların hastane ve diğer maddi kayıplarının masraflarını ödemesine karar verdi.

Olayın yaşandığı gün Chen Jizhi, restoranda yemek yiyen 4 kadından birine ilişki teklifinde bulunmuş, kadını sözlü ve fiziksel olarak taciz etmişti. Kadın ise Chen'in teklifini reddetmiş ve omzuna dokunduğu için tepki göstererek elini itmişti. Chen, kendisini reddeden kadını darp etmeye başlamış, masadaki diğer kadınlar da arkadaşlarını korumak için kavgaya karışmıştı. Daha sonra Chen'in 8 arkadaşı da olaya dahil olarak kadınları acımasızca darp etmişti. Sokağa taşan şiddet, çevredekilerin de yardımıyla son bulmuştu. Kadınları darp eden saldırganlar gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan kadınlardan 2'si yoğun bakıma alınmıştı.

Öte yandan, yapılan soruşturmada Chen'in bir suç çetesinin ele başı olduğu ortaya çıktı. Chen'in bu nedenle kavga çıkarma, soygun, kumarhane işletme, insanları yasadışı alıkoyma ve kasten yaralama gibi suçlardan yargılandığı belirtildi. - TANGSHAN