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Son dakika haber... Çin'de hastanede bıçaklı saldırı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gündem haberine göre - Çin'de hastanede bıçaklı saldırı: 4 yaralı Çin'in Şanghay şehrindeki bir hastanede bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.

- Çin'de hastanede bıçaklı saldırı: 4 yaralı

ŞANGHAY - Çin'in Şanghay şehrindeki bir hastanede bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Panik dolu anlarda hastanedekiler kendilerini dışarı atmak için turnikelerin altından geçerken, doktorlar da hastaları sedye ve tekerlekli sandalyede dışarı çıkardı.

Çin'in Şanghay şehrinde bulunan Ruijin Hastanesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Hastanede kimliği belirsiz bir kişi, 4 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi. Hastaneye gelen polis, ayakta tedavi bölümünün 7. katında kalabalığı bıçakla rehin tutan saldırganı buldu. Polis, rehineleri öldürmekle tehdit eden saldırganı ateş açarak etkisiz hale getirdi. Hastane kordon altına alındı, tüm randevular iptal edildi.

Korku dolu anlar kamerada

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, hastanedekilerin panikle kendilerini dışarı attığı, doktorların da hastaları sedye ve tekerlekli sandalyeyle dışarı taşıdığı görüldü. Hastanenin içerisinde kaydedilen görüntülerde ise yaralılara müdahale edildiği, etrafın kana bulandığı kameralara yansıdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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