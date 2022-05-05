Çin'de çöken 8 katlı binada can kaybı 26'ya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çin'in Hunan eyaletinde çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
Çin'in Hunan eyaletinde çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
Çin'in Hunan eyaletindeki Changsa kentinin Wangcheng bölgesinde 29 Nisan'da çöken sekiz katlı binada can kaybı arttı. Çin basınında yer alan haberlerde, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılarak, can kaybının 26'ya yükseldiği bildirildi.
Şu ana kadar enkazdan 10 kişiyi sağ çıkaran ekipler, kurtarılan 10'uncu kişiye yaklaşık 132 saat sonra ulaştı. - PEKİN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa