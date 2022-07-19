Son dakika haber! Çin'de binada gaz patlaması: 8 yaralı Son dakika gündem haberi... - Çin'de binada gaz patlaması: 8 yaralı Çin'in Tianjin kentinde bir binada meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 8 kişi yaralandı. - Çin'de binada gaz patlaması: 8 yaralı PEKİN - Çin'in Tianjin kentinde bir binada meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 8 kişi yaralandı. Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentindeki Beichen bölgesinde altı katlı bir binada gaz patlaması meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edildi. Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını bildirirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma açıldı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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