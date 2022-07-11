Çin'de banka protestosu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de banka protestosu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Çin'de banka protestosu

Çin'in Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen vatandaşlar bankanın önünde protesto gerçekleştirdi.

Çin'in Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen vatandaşlar bankanın önünde protesto gerçekleştirdi.

Çin'in Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen yüzlerce kişi,

hesaplarının sıfırlandığını fark edince Çin Halk Bankası'nın Zhengzhou şubesine akın etti. Ellerinde "Birikimlerimizi istiyoruz" yazılı pankartlarla bankayı protesto eden göstericiler ve güvenlik görevlileri ve arasında arbede çıktı. Polis, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtirken, gösteriye 3 binden fazla kişinin katılığı iddia edildi.

18 Nisanda Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz 18 Nisan'da bankalarda bulunan milyonlarca dolarlık mevduat donduruldu ve bankalar müşterilere bunun iç sistemlerdeki bir yenileme sonucu olduğunu söyledi. Ancak banka müşterileri, o zamandan beri bankalardan kendilerine konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi. Yetkililer tarafından başlatılan soruşturmaya göre Henan Yeni Varlık Grubunundan bazı kişilerin bankaların çevrimiçi ticaret sistemlerine eriştiğini ve bunları manipüle ettikleri belirlendi. Yaşanan bu durumun ardından bir dizi şüphelinin tutuklandığı açıkladı.

Protestoların hedefindeki Henan bankasının, Nisan ayında milyonlarca dolarlık mevduatı, banka sistemlerinde yenileme yapıldığı gerekçesiyle dondurduğu belirtiliyor. - TAİPEİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title