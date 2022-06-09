Çin'de askeri uçak yerleşim alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Çin'de askeri uçak yerleşim alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı Çin'in Hubei eyaletinde bir askeri uçağın yerleşim alanına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. - Çin'de askeri uçak yerleşim alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı HUBEİ - Çin'in Hubei eyaletinde bir askeri uçağın yerleşim alanına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çin'in Hubei eyaletinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait J-7 uçağı, eğitim uçuşu yaptığı esnada yerleşim alanına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Uçak düşmeden önce paraşütle atlayan pilot, kazadan hafif yaralarla kurtuldu. Pilot ve diğer yaralılar hastaneye sevk edildi. Uçağın düştüğü bölgede bulunan çok sayıda ev hasar aldı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çin'de askeri uçak yerleşim alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.