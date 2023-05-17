Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: 39 kayıp

Çin bandıralı balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu. Gemideki 39 kişiden haber alınamıyor.

Çin medyasındaki habere göre 17 Çinli, 17 Endonezyalı ve 5 Filipinli olmak üzere toplam 39 mürettebatın bulunduğu Çin bandıralı balıkçı gemisi, dün yerel saatle 15.00 sıralarında Hint Okyanusu'nda alabora oldu. "Lupenglaiyuanyu 8" adlı gemideki mürettebattan haber alınamadığı aktarıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bakanlıklara arama-kurtarma çalışmalarına yardımcı olunması talimatını verdi. Xi, kurtarma operasyonunda "topyekun çaba gösterilmesi" gerektiğini belirtti.

Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada ise bölgedeki durumun izlendiği, Manila'daki Çin Büyükelçiliği ile geminin bilinen son konumunun yakınında faaliyet gösteren arama-kurtarma ekipleriyle koordinasyon içinde olunduğu kaydedildi. Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. - YENİ DELHİ