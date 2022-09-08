- Çimentosu çalınan usta 'Sorma ne haldeyim' şarkısıyla hırsızlara sitem etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da gece saatlerinde çimento torbasını sırtlayarak kayıplara karışan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gün ağırınca durumu fark eden dekorasyon ustası 'Sorma ne haldeyim' şarkısıyla hırsızlara sitem etti.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre restorasyon çalışmalarını yapan dekorasyon ustası Muharrem Gündüz'ün, kafe önüne bıraktığı çimento torbası gece saatlerinde 4 kişi tarafından sırtlanarak çalındı. Gün ağırınca dekorasyona devam eden Gündüz, çimento torbasının eksik olduğunu fark edince kamera kayıtlarını izleyerek şok geçirdi. Hırsızlara sitem eden usta 'Sorma ne haldeyim' şarkısını seslendirerek hırsızların bulunmasını istedi. Şahısların başkalarına da zarar verebileceği gerekçesiyle yetkililere seslenen Gündüz, "Gelip baktık çimentolarımız eksik sonra kameralara bakınca 4 kişinin gece gelip sırtlanıp götürüyorlar görünce şok oldum. Bir torba götürmüşler kıymeti yok ama yarın başkalarının başka şeylerini de götürürler" dedi.