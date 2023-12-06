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Çimento yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

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Samsun'da çimento yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı otogar yanı köprü altında meydana geldi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çimento yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da çimento yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı otogar yanı köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Çon idaresindeki 52 ABL 995 çekici ve 52 K 5903 dorse plakalı 26 ton toz çimento yüklü tanker virajı alamayarak bariyere çarpıp köprü altında yol ortasına devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Korhan Ekiz Bulvarı İlkadım Samsun Samsun Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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