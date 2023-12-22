Üye Girişi
Haberler

Cilt kanserine yenik düşen genç polis için resmi tören düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi olan 31 yaşındaki polis memuru Koray Sütçü, cilt kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç polis için resmi cenaze töreni düzenlendi ve cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Cilt kanserine yenik düşen Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi genç polis için resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi 3 yıllık polis memuru Koray Sütçü (31), cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde dün akşam hayatını kaybetti. Genç polis için cuma namazını müteakip ikamet ettiği İnegöl'ün Ortaköy Mahallesinde resmi cenaze töreni düzenlendi. Türk Bayrağına sarılan tabutu meslektaşlarının omuzunda mahallenin meydanına getirildi.

Gözyaşları sel oldu

Baba Mehmet ve anne Hülya Sütçü, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından genç polisin cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü hayatı ve biyografisi! Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak? Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem'in Tuğçe karakteri Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon 4. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Çankırı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Aralık Çankırı'da nerede deprem oldu? Canlı Dolar Kuru | 22 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL? What If 2. sezon ne zaman çıkacak? What If 2. sezon çıktı mı, hangi tarihte çıkacak? Kokina çiçeğine su verilir mi? Kokina çiçeğinin bakımı nasıl yapılır? Cezaevi pembe oda nedir? Pembe odaya kimler girebilir? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 22 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title