Çilek hırsızını jandarma yakaladı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir seraya girerek izinsiz şekilde 15 kilogram çilek toplayan şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Karabağ Mahallesi İkizdere yolu üzerinde icra edilen devriyede 1 şahsa ait çilek tarlası içerisinde şüpheli bir araç görülmesi üzerine çevrede yapılan kontrolde, bir şüpheli şahsın çilek serası içerisinde 15 kilogram çilek ile birlikte yakalandı. Ürünler sera sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - AYDIN