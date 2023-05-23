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Çıldır'da askeri araç kaza yaptı

Çıldır'da askeri araç kaza yaptı

3. Sayfa Haberleri

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 asker yaralandı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 asker yaralandı.

Kurtkale köyünden Çıldır istikametine seyir eden askeri araç kaza yaptı. Kazada 4 asker yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Çıldır 112 ekiplerince olay yerinden ambulanslarla alınan yaralılara ilk müdahale Çıldır devlet hastanesinde yapıldıktan sonra Ardahan devlet hastanesine sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar müşahede altına alındı. - ARDAHAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardahan Tragger 3. Sayfa Haberler

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