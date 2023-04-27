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Çıktığı samanlıktan düşen çocuk ağır yaralandı

Çıktığı samanlıktan düşen çocuk ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gürpınar köyünde çıktığı samanlıktan dengesini kaybederek toprak zemine düşen çocuk ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gürpınar köyünde çıktığı samanlıktan dengesini kaybederek toprak zemine düşen çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gürpınar köyünde 15 yaşındaki Hamza M., evin yanında bulunan hayvanlara yem vermek için samanlığa çıktı. Samanlığa çıktığı esnada dengesini kaybeden çocuk yaklaşık 3 metreden yere çakıldı.

Ev sakinleri tarafından durumu 112 Acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Kdz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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