Çikolataya uyuşturucu enjekte edip satan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da çikolataya uyuşturucu enjekte edip satan şahıslar polis ekipleri yakalandı. Operasyonda 7 adet satışa hazır toplamda 115 gram çikolatalı kubar isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cihangir Mahallesi Ekin Sokak'ta şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Fikret S., Uğur Ö., Ebru D., Obaıdullah H., Meriç Emir T., isimli şahıslar yakalandı. İkamette yapılan aramada ise, 7 adet satışa hazır toplamda 115 gram çikolatalı kubar isimli uyuşturucu madde, 13 adet lyrica, 3 adet metadon ve hassas terazi ele geçirildi.