Çıkan yangında odunluk ve ahır alevlere teslim oldu 3. Sayfa Haberleri DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Şıralık Mahallesi'nde meydana gelen yangında, ahır ve odunluk alev alev yandı. DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Şıralık Mahallesi'nde meydana gelen yangında, ahır ve odunluk alev alev yandı. Yangında maddi hasar meydana geldi. Şıralık Mahallesi'nde, G.T.'ye ait bahçe içindeki odunluk ve ahır bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Düzce 3. Sayfa Haberler

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