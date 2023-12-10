Çıkan yangında metruk bina alev topuna döndü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde metruk bir evde çıkan yangında alevler geceyi gündüzü çevirdi.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Muratlı Caddesi'ndeki metruk bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, rüzgarında etkisiyle alevler tüm binayı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlatırken yangında çıkan alevler adeta geceyi gündüze çevirdi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, metruk bina köle dönüştü. Bazı vatandaşlar korku dolu alevleri cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. - TEKİRDAĞ