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Çıkan tartışmada dükkanına gelen müşterisini silahla vurdu

3. Sayfa Haberleri

Çıkan tartışmada dükkanına gelen müşterisini silahla vurdu

Kastamonu'da kuaför dükkanında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi, müşterisini silahla vurdu.

Kastamonu'da kuaför dükkanında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi, müşterisini silahla vurdu. Olayın ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Üstün Sokak'ta bulunan bir kuaför dükkanında iş yeri sahibi E.G. ile M.C.C. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabanca ile E.G., müşterisi M.C.C.'ye ateş açtı. M.C.C., vücuduna isabet eden kurşunlar sebebiyle kol ve bacak bölgesinden yaralandı. M.C.C., olay yerinden uzaklaşarak kendi imkanlarıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti, yaşanan kavgada yaralanan E.G. de hastaneye sevk edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan E.G. ve M.C.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. E.G., Nöbetçi Sulh Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, M.C.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Kuaför 3. Sayfa Haberler

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