Şehit polis Akpınar son yolculuğuna uğurlandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathanede çıkan kavgaya müdahale ettiği sırada göğsünden vurularak şehit olan polis memuru Murat Akpınar son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathanede çıkan kavgaya müdahale ettiği sırada göğsünden vurularak şehit olan polis memuru Murat Akpınar son yolculuğuna uğurlandı.

13 Ağustos'ta Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta bir kıraathaneye iddiaya göre elinde makinalı tüfekle gelen A.T. ve beraberindeki M.T., iş yerinde bulunanlarla tartışmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memuru Murat Akpınar göğsünden vurularak yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Murat Akpınar, buradaki 34 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Şehit Akpınar'ın naaşı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Org. Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'ne defnedildi. Cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, Akpınar'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.