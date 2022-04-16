Çığırtkanlık yapan işletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi - Haberler

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Çığırtkanlık yapan işletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çığırtkanlık yapan işletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonunun hareketlenmeye başlamasıyla birlikte gece kulüplerine denetimlerini sıklaştırdı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonunun hareketlenmeye başlamasıyla birlikte gece kulüplerine denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler neticesinde çığırtkanlık yaptığı tespit edilen 4 işletme mühürlendi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent disiplininin devamlılığını sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor. Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde denetimlerini gerçekleştiren ekipleri çığırtkanlık yaptığını tespit ettikleri 4 işletmeyi mühürleyerek geçici süreyle faaliyete kapattı. 7 gün boyunca kapatılan işletmelerin kapısına ise cezanın gerekçesini belirten afişler asıldı. Ekiplerin sene boyunca denetimlerine devam edeceğini belirten Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ekiplerimiz her daim görev başında" diye konuştu. - ANTALYA

Çığırtkanlık yapan işletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi

Çığırtkanlık yapan işletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi

Çığırtkanlık yapan işletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi

Çığırtkanlık yapan işletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi

Çığırtkanlık yapan işletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi

Çığırtkanlık yapan işletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi

Çığırtkanlık yapan işletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alanya Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Turizm, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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