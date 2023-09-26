Elazığ'da bir çiftlikte hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklandı ve çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Çiftlikte hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir çiftlikte hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Önceki gün Elazığ merkez Hankendi köyü sınırları içerisinde bulunan çiftlikte hırsızlık olayı ihbarı alındı. Hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla Jandarma Dedektifleri ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar ve araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını M.K., H.Ü., S.K. ve Ş.D. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. 4 hırsızlık zanlısı, yapılan operasyonun ardından yakalandı. Şüphelilerin ev ve depolarında yapılan arama sonucunda çalınan malzemeler ele geçirilerek Cumhuriyet Savcısının talimatı ile sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.K., H.Ü., S.K. isimli şüpheliler tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.