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Çiftlik'te uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Çiftlik'te uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Niğde'nin Çiftlik İlçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'nin Çiftlik İlçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbarı çalışmalarda Çiftlik ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 kilo çeşitli uyuşturucu madde ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çiftlik Niğde 3. Sayfa Haberler

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