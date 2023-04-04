Çiftlik Bank'ın kurucuları Aydın kardeşlere 'Bank' davası

'TOSUNCUK' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'a, Çiftlik Bank uygulamasında, gerekli izinleri almadan 'Bank' ismini kullandıkları iddiasıyla açılan davada, 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

'TOSUNCUK' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'a, Çiftlik Bank uygulamasında, gerekli izinleri almadan 'Bank' ismini kullandıkları iddiasıyla açılan davada, 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Çiftlik Bank davasıyla gündeme gelen ve 4 bin 559 kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla yargılanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, 'Bank' ismini gerekli izinleri almadan kullandıkları gerekçesiyle açılan davada yargılanmalarına devam edildi. Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mehmet Aydın ve Fatih Aydın katılmadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların ortağı oldukları Fame Game Hayvancılık Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Limited Şirketi ile Fame Game Software Limited Şirketi'nin ortakları olduklarını kaydetti.

PARKLARDAKİ BANKI KASTETMİŞ

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede sanıkların, şirketlerinin reklam ve ürünlerinde ilgili kurumlardan izin almadan 'Bank' ifadesini kullandıkları gerekçesiyle, '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.