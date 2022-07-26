Çiftliğe uyuşturucu baskını: 2 gözaltı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince çiftlikte gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve esrar öğütme mekanizması ele geçirildi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince çiftlikte gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve esrar öğütme mekanizması ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Akyazı Yağcılar Mahallesi'nde Ö.B. ve Y.B. isimli şahıslara ait çiftliğe uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yapılan arama neticesinde boyları 1 ile 2 buçuk metre arasında değişen 17 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız babanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 103 tabanca mühimmatı, 8 av tüfeği mühimmatı ve esrar öğütme mekanizması ele geçirildi. Konuya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kenevir Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çiftliğe uyuşturucu baskını: 2 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.