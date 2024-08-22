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Çiftçinin umudu kül oldu

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Sivas'ta çıkan anız yangınında hayvanların kışlık yemi olan samanlar yanarak adeta kül oldu

Çiftçinin umudu kül oldu

Sivas'ta çıkan anız yangınında hayvanların kışlık yemi olarak ayrılan samanlar yanarak adeta kül oldu

SİVAS - Sivas'ta çıkan anız yangınında hayvanların kışlık yemi olan samanlar yanarak adeta kül oldu

Edinilen bilgilere göre yangın Karaçayır yolu üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yaklaşık yüz dönüm alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alevlerin arasında kalan yaklaşık 200 saman balyası yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Ekonomi Sivas Tarım Doğal Afet 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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