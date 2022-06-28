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Çiftçiler ürünlerini domuzlardan korumak için silahla nöbet tutuyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çiftçiler ürünlerini domuzlardan korumak için silahla nöbet tutuyor

Şanlıurfa kırsalında görülen domuz sürüsü vatandaşları harekete geçirdi.

Şanlıurfa kırsalında görülen domuz sürüsü vatandaşları harekete geçirdi. Çiftçiler, ekinlerine zarar veren domuz sürüsünden kurtulmak için gece gündüz tarlada silahla nöbet tutmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Yemişli Mahallesi'nde yaşandı. Tarlaların arasında ilerleyen domuz sürüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede son zamanlarda domuz sürülerinin çoğalması üzerine harekete geçen çiftçiler, ürünlerini korumak için gece gündüz silahla nöbet tutmaya başladı. Kuşları korkutup ürünlerden uzak tutmak için tarımda kullanılan ses topunu traktörün üzerine kuran mahalle çiftçileri, ellerine de silah alıp tarlalarda nöbet tutuyor. Niyetlerinin keyfi olarak avlanmak olmadığını söyleyen çiftçiler, tek amaçlarının ürünlerini domuzlardan korumak olduğunu belirtti. Yetkililerden de yardım isteyen çiftçiler, domuz sürülerinin başta mısır olmak üzere bütün ekinlere zarar verdiğini dile getirdi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaköprü Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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