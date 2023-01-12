Çiftçiler arasında silahlı kavga kamerada: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Çiftçiler arasında silahlı kavga kamerada: 2 yaralı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çiftçiler arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Çiftçiler arasında silahlı kavga kamerada: 2 yaralı DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çiftçiler arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ali Emri 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kişi kaldırımda beklerken araçla gelen şahıslar tarafından önce darp edildi, sonra silahla yaraladı. Silahlı saldırıda şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne ve Dicle Üniversitesi'ne sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Yenişehir kavga 3. Sayfa Haberler

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