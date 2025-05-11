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Çiftçi Çapa Motoruna Ayağını Kaptırdı

Çiftçi Çapa Motoruna Ayağını Kaptırdı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlada çapa motoruyla çalışırken ayağını kaptıran çiftçi A.Ç. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.Ç.'nin durumu hakkında bilgi verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlada çapa motoruyla çalışırken ayağını kaptıran çiftçi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Bademli Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarlada çapa motoruyla çalışırken ayağını motora kaptıran A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Ç. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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