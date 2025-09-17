Cide'de Polis Memuruna Darp: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir restoranda yemek yiyen polis memurunu darp eden 4 kişi gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cide ilçesi Memiş Mahallesi Murat Yenigün Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir restoran da yemek yiyen polis memuru M.H.M., iş yerinde karşılaştığı M.E.D., Ü.Ö., E.U. ve B.Y.'nin bilinmeyen sebeple saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.E.D., Ü.Ö., E.U. ve B.Y.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Darp edilen polis memuru, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Cide Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden M.E.D., Ü.Ö. ve B.Y. tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerden M.E.D.'nin 2024 yılında ilçede ihbar için yanına gelen polis memurlarına mukavemette bulunduğu ve bu sebepten dolayı da hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KASTAMONU