Cide'de Nitelikli Yağma Şüphelisi Tutuklandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen nitelikli yağma suçuyla ilgili şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde nitelikli yağma suçu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cide ilçesinde meydana gelen nitelikli yağma suçunun şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda olayın şüphelisi O.E, yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa