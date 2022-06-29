Cide'de bir genç evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cide'de bir genç evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Cide'de bir genç evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir genç evinde ölü olarak bulundu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir genç evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Muzaffergüzelant Caddesi Merve Apartmanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, apartmanda bir evde patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerde 25 yaşındaki Emrah Sevinç'in av tüfeği ile başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Genç adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Acil Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title