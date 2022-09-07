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Çiçekçinin hazin sonu

3. Sayfa Haberleri

Çiçekçinin hazin sonu

İzmir'den Antalya'ya gül götüren çiçekçi, Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin taklalar atması sonucu demir yığınına döndüğü kaza da hayatını kaybetti.

İzmir'den Antalya'ya gül götüren çiçekçi, Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin taklalar atması sonucu demir yığınına döndüğü kaza da hayatını kaybetti.

Kaza, Tavas ilçesinde Yahşiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya'da çiçekçilik yapan Murat Koca (38), İzmir'den aldığı gülleri dükkanına getirmek için yola çıktı. Tavas ilçesindeki Dumberek Mevkiine geldiğinde kontrolden çıkan Koca idaresindeki 35 AİM 182 plakalı otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan Murat Koca'nın sağlık durumunu kontrol eden görevliler, Koca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine sevk edilen Tavas itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde cansız bedeni sıkışan Koca'yı çıkartmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonrası Koca'nın cansız bedeni araçtan çıkartılarak görevlilere teslim edildi. Uçurumdan çıkarılan Koca'nın cansız bedeni incelenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla uçurumdan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Denizli İzmir 3. Sayfa Haberler

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