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Çiçekçide çıkan yangın korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Çiçekçide çıkan yangın korkuttu

Denizli'de çiçekçi dükkanında çıkan yangın hızla söndürülürken, yükselen dumanlar kentin bir çok noktasından gözüktü.

Denizli'de çiçekçi dükkanında çıkan yangın hızla söndürülürken, yükselen dumanlar kentin bir çok noktasından gözüktü.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yol üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkanında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Gübrelerinde tutuşmasıyla birlikte hızla büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, büyüyen alevlere hızla müdahale etti. Metrelerce yükselen alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu esnada sinir krizi geçiren yaşlı kadın, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumanların bir çok noktadan gözüktüğü yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi İtfaiye Denizli 3. Sayfa Haberler

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