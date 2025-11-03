CHP Şoförünün Duruşmasında Adli Kontrol Tedbiri Kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) otobüs şoförü sanık Gökhan Gülyurt'un, "dur" ihtarına uymayıp aracı polisin üzerine sürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada sanık hakkında adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan Güyurt katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından olay yerinde bulunan polis memurlarının dinleneceğini bildirdi.

Dinlenen polis memuru Okan Y., olay tarihinde Ulus bölgesinde görevli olduğunu belirterek, "Şikayetim devam etmektedir. Dosyada adı geçen katılanlardan Yasemin K. başkomiser ile beraber görev yapıyorduk. CHP amblemi giydirilmiş bir aracın dur ihtarına uymadığı anonsunu aldım. Aracı görünce 100 metre mesafe varken ben dur ihtarında bulundum. Araç durmadı, üzerimize sürdü. Daha sonra geyikler heykelinin olduğu yerden U dönüşü yaparak karşı tarafta durdu. Biz de karşı tarafa geçtik" diye konuştu.

Katılan Başkomiser Yasemin K. ise olay günü polis memuru Okan Y. ile aynı yerde görev yaptığını söyleyerek, "Bölge amiri olarak görev yapıyordum. Birkaç noktada dur ikazı aldıktan sonra durmayan aracı gördüm. İlk önce polis memuru Okan dur ikazında bulundu, daha sonra ben de dur ihtarında bulundum. Sabit dubalar vardı, üzerinden geçerek devam etti" ifadelerini kullandı.

"Aracın durması mümkün değildi"

Tanık olarak dinlenen CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise olay günü otobüsün içinde bulunduğunu ifade ederek, "23 Nisan için etkinliğe gidiyorduk. Polis bir anda önümüze atladı. Aracın durması mümkün değildi. Araç 20 tonluk bir araçtı. Biz de zaten devam etmesini söyledik. Daha sonra Sıhhiye heykel olarak anılan yerde polis önümüzü kesti. Biz de milletvekilleri olarak araçtan inip amirleriyle görüştük. CHP'nin bir aracını zaten hareket edemez hale getirmişlerdi. Olaya konu ikinci araçta da aynısını yapmaya çalıştılar" dedi.

Tanık, avukat ve polis memurlarının beyanlarının ardından ara kararını veren mahkeme, sanık Gökhan Gülyurt hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. Sonraki duruşma 23 Şubat'a ertelendi. - ANKARA