CHP Şoförü Gökhan Gülyurt'un Yargılanmasına Başlandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt, polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracını sürmesi nedeniyle yargılanmaya başladı. Duruşmada kendini savunan Gülyurt, kasti bir eylemi olmadığını savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) otobüs şoförü Gökhan Gülyurt'un, 'dur' ihtarına uymayıp aracı polisin üzerine sürdüğü gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Gülyurt savunmasında, "Devlete ve emniyete karşı kasti bir eylemim bulunmamaktadır. Basında yer alan videolar hızlandırılmıştır, ben yavaş gidiyordum" dedi.

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan Güyurt ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi kimlik tespiti yapılıp, iddianamenin okunmasının ardından yargılamanın başladığını bildirdi. Söz verilen CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt, "Kasti olarak bir şey yapmadım. Devlete ve emniyete karşı kasti bir eylemim bulunmamaktadır. Basında yer alan videolar hızlandırılmıştır, ben yavaş gidiyordum. Çocuklarım okullarında babası polis katili diye yaftalanmaktadırlar. Bu şekilde anılmak benim zoruma gidiyor" ifadelerine yer verdi.

Yaşanan olayda otobüs içerisinde yer alan 28. Dönem Amasya Milletvekil Reşat Karagöz mahkeme huzurunda tanık olarak dinlendi.

" Polis, otobüsü hukuksuzca durdurmak istedi.

Karagöz, "Olay günü 13-14 milletvekilimizle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılmak üzere seyahat halindeydik. Bir polis memuru, biz vekillerin otobüsün içerisinde bulunduğumuzu bilerek hukuksuzca durdurmak istedi. Sanık şoför yavaşladı, biz devam etmesini istedik. Polislerin üzerine araç sürülmedi" dedi.

Tanık beyanının ardından söz alan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını açıkladı.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan hakim, sanık Gülyurt'un davalardan vareste tutulmasına karar vererek, sonraki duruşmayı 3 Kasım'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
